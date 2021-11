Ya Boy Kongming!: trailer, uscita e visual per l'anime dal manga di Yuto Yotsuba

Kodansha ha recentemente annunciato che Ya Boy Kongming!, il manga dello scrittore Yuto Yotsuba e dell'illustratore Ryo Ogawa, riceverà un adattamento animato la cui uscita è prevista per la stagione primaverile 2022. Ecco le prime informazioni su questa prossima novità!

Sul cinquantunesimo numero annuale della rivista Weekly Young Magazine di Kodansha, è stato annunciato che dalla prossima uscita, prevista in Giappone per il 22 novembre, nelle pagine della rivista sarà incluso il manga Ya Boy Kongming!, la cui serializzazione è cominciata nel 2019 sul sito web Comics Days.

Ma non solo, l'opera di Yotsuba e Ogawa riceverà una trasposizione anime, la cui premiere è attualmente prevista per il mese di aprile 2022. A dirigere la serie anime è Osamu Honma per lo studio d'animazione P.A. Works. La supervisione della serie è affidata a Yoko Yonaiyama, mentre i character design a Kanami Sekiguchi.



Ya Boy Kongming! segue la storia del Generale dei Tre Regni, il quale, in punto di morte, desidera rinascere in un mondo pacifico. Per una strana circostanza, il suo sogno si realizza, ma Kongming si risveglia nella Tokyo dei giorni nostri. Può un brillante stratega che ha affrontato innumerevoli battaglie adattarsi ai ritmi selvaggi e agli standard della vita moderna?

