Yahoo! Japan Search Awards 2019: altro trionfo per Eiichiro Oda e Demon Slayer

La sana competizione tra Eiichiro Oda e Koyoharu Gotouge si è rinnovata ai Yahoo Japan Search Awards 2019, dove il mangaka di ONE PIECE è riuscito a conquistare il premio di "Autore più cercato dell'anno". Nonostante si tratti di un premio minore, è curioso vedere come a spartirsi i premi più importanti siano state ancora una volta le due opere.

Gli Yahoo Japan Search Awards vengono consegnati ogni anno dal sito a web a chiunque abbia ottenuto il maggior incremento nel numero di ricerche in una determinata categoria. Eiichiro Oda è stato premiato nella categoria "autori" mentre il suo ONE PIECE, chiaramente in grande crescita per via delle recenti dichiarazioni riguardanti il finale della serie, è stato battuto nella categoria "anime" da Demon Slayer. Tra gli altri premiati, visibili cliccando sul link reperibile in calce, si annovera anche Weathering With You di Makoto Shinkai.

Il mangaka di ONE PIECE comunque ha colto l'occasione per ringraziare i fan tramite un post su Twitter, dicendosi molto orgoglioso di aver trionfato in una categoria così importante.

Recentemente Demon Slayer ha superato ONE PIECE in termini di copie vendute, rivelandosi un vero e proprio schiacciassi sia nel settore dei manga che in quello degli anime. Eiichiro Oda, ormai saldamente in testa a qualunque classifica da decenni, si è sportivamente congratulato con la sua collega dicendosi felice del suo successo.

E voi cosa ne pensate? Demon Slayer riuscirà a tenere il passo anche nei prossimi anni? Fateci sapere la vostra lasciando un commento nel riquadro sottostante!