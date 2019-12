Anche Yahoo premia Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba per l'anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha accompagnato i fan da aprile a settembre, con 25 episodi intensi e talmente apprezzati da permettere al manga di vincere la classifica Oricon 2019 battendo titoli molto blasonati come ONE PIECE, L'Attacco dei Giganti e Kingdom. In particolare il mese di ottobre e novembre sono stati importanti per il franchise.

Infatti, specie in questi ultimi due mesi, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha subito un'ulteriore esplosione di popolarità. Ciò ha portato il titolo ad essere nei trend di qualunque motore di ricerca e sito.

Ciò ha valso all'anime preparato da Ufotable un altro premio, assegnato dalla nota compagnia Yahoo. L'account ufficiale Twitter di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha annunciato di aver ricevuto il premio nella categoria "cultura" per il Yahoo! Search Award 2019. Yahoo Japan ha preparato una targa in vetro per commemorare il premio, assegnandolo alla produzione dell'anime. Il tweet originale con l'immagine del trofeo è in fondo alla notizia.

Un altro trionfo si aggiunge quindi alla bacheca di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, proprio mentre vengono divulgati i dati delle light novel e si conferma che è tutto esaurito per il volume 18 appena messo in vendita. L'opera continuerà su questa scia fino all'uscita del film Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen?