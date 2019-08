Yakitate!! Japan: annunciata una nuova opera cartacea legata all'opera

Nel corso di queste ultime ore, il creatore del manga Yakitate!! Japan, Takashi Hashiguchi, ha annunciato sul suo profilo Twitter di essere pronto a lanciare Yakitate!! Japan Super Real, nuova opera cartacea che sarà disponibile sull'applicazione LINE Manga dal 16 agosto.

Crunchyroll si sta invece occupando di effettuare lo streaming dell'adattamento anime dell'opera, di cui potete leggere la sinossi qui di seguito:

"Il pane è diventata la più grande ossessione di Kazuma Azuma da quando aveva sei anni. Nel corso di una lite familiare con Inaho, la sorella maggiore, la quale affermava animatamente che a volte la loro famiglia avrebbe dovuto mangiare il pane a colazione, ma il nonno si è rifiutato di prendere la cosa in considerazione poiché un vero produttore di riso, quale lui era, mangiava solo riso a colazione. Kazuma in un primo momento si ritrova ad appoggiare il nonno affermando che il pane non gli piaceva, ma la sorella decide di non darsi per vinta e all'improvviso rapisce il fratello portandolo in un negozio di pane per mostrargli le meraviglie del pane appena sfornato. Kazuma non solo viene convertito, ma il proprietario scopre che quel bambino possiede le magiche "Mani del sole" il cui calore le rende particolarmente adatte per fare il pane."

Nel caso in cui non doveste conoscerla, Yakitate!! Japan è una serie di manga scritta e illustrata da Takashi Hashiguchi che è stata originariamente serializzata sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan dal 16 gennaio 2002 al 24 gennaio 2007. L'opera ha saputo riscuotere un grande successo in patria, di fatto portando alla pubblicazione di 26 volumi di tankōbon. Successivamente, l'opera ha visto il sopraggiungere di una serie anime prodotta prodotta da Sunrise e andata in onda su TV Tokyo e varie altre stazioni locali dall'ottobre 2004 al marzo 2006, il tutto per un totale di 69 episodi. Il manga, che ha vinto il 49° Shogakukan Manga Award per il miglior manga shōnen nel 2004, è stato successivamente autorizzato da Viz Media per la distribuzione nordamericana.