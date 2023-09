Yamada-Kun to Lv999: da dove riprendere il manga dopo la prima stagione dell'anime?

Le romcom sono uno dei generi di anime e manga più popolari fra i fan e My Love Story with Yamada-kun at Lv999, in giapponese Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru, non è da meno. Brevemente chiamato Yamada-kun to Lv999, nasce come manga di Mashiro e successivamente trasportato in adattamento anime.

L'adattamento anime Yamada-kun to Lv999 si è concluso a giugno di quest'anno e ha visto l'inizio della storia d'amore dei protagonisti, la cui dichiarazione d'amore è per noi una delle migliori degli anime.

La storia ha visto Akane Kinoshita, un'universitaria appena lasciata dal proprio fidanzato e giocatrice alle prime armi di un MMORPG dal titolo Forest of Savior (abbreviato in FoS), incontrare per puro caso in un raduno del medesimo gioco il suo compagno di gilda e giocatore accanito Akito Yamada, un liceale di poche parole.

I fan hanno potuto affezionarsi anche ad altri personaggi della nota romcom, come Eita Sasaki, anche chiamata Principessa Rura nel gioco, il master della gilda dal nome Chocolate Rabbit, e sua sorella minore Runa, o la migliore amica di Akane e compagna d'università in perenne ricerca di un fidanzato Momoko "Momo" Maeda.

L'opera non affronta solo l'improbabile storia d'amore fra i due ma mostra anche come possano nascere amicizie da un semplice videogioco di gruppo, nonostante le divergenze caratteriali e la gelosia. Se l'anime della Madhouse vi ha saputo intrattenere, potreste essere interessati a leggere il manga.

L'anime Loving Yamada-kun to Lv999 è piuttosto fedele al manga originale di Mashiro, dunque è possibile saltare i primi capitoli dell'opera fino al capitolo 42 e riprendere la storia da lì.

La storia da quel punto si fa sempre più interessante con il fiorire dell'amore fra Yamada e Akane e con l'aggiunta di nuovi giocatori di FoS che complicheranno la vita dei protagonisti. Al momento, il manga conta più di 100 capitoli, suddivisi in sette volumi e attualmente ancora inediti in Italia.



Per quanto riguarda la serie anime, My Love Story With Yamada-Kun at Lv999 mostra nella sua completezza l'inizio del rapporto di Akane con Yamada e tutti i membri della gilda di FoS. Nel caso foste alle prime armi con l'adattamento anime, non dimenticate di guardare tutte le scene post-crediti al termine di ogni episodio!