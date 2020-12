Yamato Animation: anime in TV in collaborazione con Samsung

Il noto distributore italiano di anime Yamato Video è pronto a portare l'animazione giapponese in TV unendosi all'offerta di Samsung TV Plus. Scopriamo insieme come funziona e quali serie verranno rese disponibili.

Il servizio offerto dalla multinazionale è accessibile da tutte le Smart TV prodotte in seguito al 2016 e comprende 250 canali tematici disponibili in Europa e negli Stati Uniti. In Italia sono raggiungibili 34 canali accessibili senza alcun tipo di scheda, applicazioni o ulteriori supporti, direttamente dal proprio televisore connesso ad internet.

A questi, dal 9 Dicembre 2020, si aggiunge Yamato Animation insieme a. Le prime opere disponibili comprenderanno:

Per usufruire dei prodotto basta semplicemente accedere a Samsung TV Plus presente nella barra applicazioni della propria Smart TV e sintonizzarsi col numero 4250 in modo da scoprire la programmazione offerta da Yamato Animation che ogni giorno per tutte le 24 ore trasmette svariate opere d'animazione giapponese, in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Fateci saper con un commento se utilizzerete questo servizio.