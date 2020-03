Yamato Animation annuncia l'arrivo di un nuovo simulcast in Italia

In questo difficile periodo di crisi restare a casa per prevenire la diffusione del Covid-19 è essenziale per la sicurezza di tutti. Ad ogni modo, per allevare il peso della quarantena l'editore nostrano Yamato Video ha annunciato l'acquisizione dei diritti streaming di un nuovo anime che sarà distribuito in simulcast su YouTube.

Dopo la partnership con Astromica e l'annuncio di Appare-Ranman, serie televisiva originale prodotta da P.A. Works (Uchoten Kazoku), una nuova produzione sta per aggiungersi al palinsesto di Yamato Animation. Tramite un comunicato diffuso in rete nelle ultime ore, lo stesso che potete recuperare in calce alla notizia, l'editore nostrano ha annunciato di essere riuscito a stringere un contratto per acquisire i diritti di un anime attesissimo, dopo diversi mesi di tentativi.

Al momento, tuttavia, Yamato non ha annunciato il titolo in questione, preferendo stuzzicare la curiosità dei fan che hanno espresso le proprie opinioni tra i commenti del post. In un periodo così difficile, lo sforzo economico compiuto dalla compagnia è un segnale positivo per alleviare questa soffocante quarantena, approfittandone per proporre contenuti televisivi inediti.

Ad ogni modo, vi invitiamo a restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi il contenuto del prossimo anime in arrivo legalmente -e gratuitamente- sul canale YouTube di Yamato Animation. E voi, invece, quale anime vorreste vedere? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.