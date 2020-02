Yamato Animation collabora con Astromica: anime disponibili sul portale di fumetti

Non si ferma la distribuzione degli anime di Yamato Animation. La casa di distribuzione italiana, dopo aver stretto partnership con portali come Paramount Channel per la trasmissione di Haikyu!! 4, aggiunge un altro luogo in cui è possibile trovare gli episodi delle proprie serie in rete. Si tratta di Astromica, nuovo portale di fumetti italiani.

Proprio dalla nuova casa editrice apprendiamo del progetto di trasmettere oltre 400 episodi della scuderia Yamato Animation sul proprio sito. L'annuncio è stato dato via live su Youtube nella giornata di ieri 24 febbraio e tramite comunicato stampa. La partnership prevede la comparsa del catalogo Yamato Animation dal 25 febbraio su Astromica sia sul sito desktop che tramite le app IoS e Android.

Astromica in contemporanea ha creato anche il progetto Anime Night, in arrivo sulla piattaforma Twitch ogni martedì e giovedì tra le 21 e le 23, e durante il quale saranno trasmessi degli episodi da discutere insieme allo staff del sito. In questo modo sarà resa fruibile l'accesso a un catalogo di fumetti italiani e di anime sullo stesso sito.

Continua quindi la distribuzione del catalogo di Yamato Animation su diverse piattaforme, dopo l'annuncio di aver reso disponibile Haikyuu!! 3 su Sky Go e Sky on Demand.