Yamato Animation: presto alcune serie anime non saranno più disponibili

Tramite l'aggiornamento del proprio catalogo e attraverso un post su Facebook, Yamato Animation ci comunica quelle che saranno le serie anime che verranno depennate nei prossimi giorni, tra cui anche alcune molto importanti per i fan: Overlond I, Overlord II, Terror in Resonance e tanti altri.

Tramite il post pubblicato su Facebook nelle scorse ore dall'account ufficiale di Yamato Animation, gli appassionati sono stati informati di quelle che saranno le serie d'animazione che presto non saranno più presenti nel catalogo.

L'azienda ha infatti una programmazione che mira a fornire streaming legale e gratuito sul suo canale Youtube, che quindi dai prossimi giorni non potrà più vantare alcuni titoli, tra cui anche alcuni molto amati dai fan. Il tempo per recuperare gli anime che seguiranno sta perciò per esaurirsi, ed è una grande occasione per non farsi scappare tante buone opere gratuite.

Andiamo quindi a vedere dettagliatamente quali sono le serie che verranno momentaneamente estromesse dal palinsesto.

Fino a venerdì 14 dicembre 2018 saranno disponibili le seguenti serie:

-ATOM: THE BEGINNING

-FOOD WARS - Stagioni 1 & 2

-HIGH SCHOOL DXD BORN

-OVERLORD & OVERLORD II

-USHIO E TORA

-SAINT SEIYA: THE LOST CANVAS

-DANGANROMPA - THE ANIMATION

-HIGHSCHOOL OF THE DEAD

Mentre saranno a disposizione del pubblico fino al 28 dicembre quelle che seguono:

-TERROR IN RESONANCE

-DANMACHI

-DANMACHI: SWORD ORATORIA7

Il post Facebook di Yamato Animation viene concluso con l'invito dell'azienda ai fan di continuare a seguire i loro canali, perché sono previste a breve molte novità interessanti.

Che ne pensate? Recupererete qualcuna di queste serie prima che sia troppo tardi?