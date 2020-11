La forza di Yamato colpisce in ONE PIECE 996: il colpo a sorpresa della ragazza

ONE PIECE 996 è stato un capitolo denso di eventi e situazioni particolari. Mentre Rufy si avvicina sempre di più al luogo in cui si trova Kaido, anche i suoi compagni stanno dando battaglia in ogni dove sull'isola di Onigashima. Ma a destare molta attenzione c'è sicuramente Yamato.

Finora la forza di Yamato è stata controllata dal padre Kaido grazie ad alcune manette esplosive, eppure è riuscita a sconfiggere facilmente Ulti. Ma con la liberazione da quei dispositivi, potremmo assistere a breve alla vera forza della ragazza. ONE PIECE 996 ce ne ha dato un altro assaggio, e non solo con l'accenno di trasformazione di Yamato in una singola vignetta.

Dopo aver mostrato le zanne, Franky interrompe la battaglia con Sasaki. Il cyborg dei Mugiwara è inseguito dal gigante Haccha che fa crollare il pavimento e Yamato ne approfitta per portare in salvo Shinobu e Momonosuke. Ma prima di andarsene, sfrutta la sua forza per colpire e mettere KO il Numbers. La "Freccia Fischiante" è stata una mossa potente, effettuata a mezz'aria che a quanto pare ha creato una frusta d'aria talmente forte da mettere in ginocchio il gigante anche se a diverse decine di metri di distanza.

Yamato conferma ancora una volta la sua potenza, facendo capire ai fan che sarebbe un'ottima aggiunta nel gruppo di protagonisti di ONE PIECE, in vista dello scontro finale che decreterà il vero Re dei Pirati.