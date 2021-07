Yamato in un cosplay: il nuovo personaggio di ONE PIECE conquista tutti in queste foto

I personaggi di ONE PIECE, essendo parte di un'opera così famosa e apprezzata in tutto il mondo, ormai sono tutti virali. Nonostante le loro comparse sporadiche, anche i personaggi secondari ottengono il loro rilievo. Lo stesso vale per i personaggi delle saghe in corso che Eiichiro Oda introduce man mano.

A Wano sono stati inseriti tanti nuovi individui che stanno accompagnando Rufy o lo stanno ostacolando. Tra i personaggi di ONE PIECE che ha fatto più scalpore di recente è Yamato, figlia di Kaido e che desidera diventare una dei Mugiwara. Considerata la situazione, potrebbe davvero diventare uno dei protagonisti effettivi della storia, accompagnando Rufy verso la sua destinazione finale, Laugh Tale.

Molti lettori sono stati ammaliati dal carattere di Yamato, dalla sua determinazione e dalla sua forza, dimostrata più volte negli ultimi capitoli di ONE PIECE dove ha osato anche sfidare il padre Kaido in uno scontro 1 VS 1. La cosplayer Radio Jelly ha deciso di omaggiare il personaggio con alcune foto.

In basso potete osservare questo cosplay di Yamato, con la donna che indossa la tunica bianca e il pantalone rosso largo, mentre sulla testa spiccano le corna rosso fuoco tra i capelli bianchi. Cosa ne pensate di questo travestimento a tema ONE PIECE?