Yamato ha un Frutto del Diavolo? Il nuovo personaggio di ONE PIECE potrebbe sorprendere

Sono passati diversi capitoli di ONE PIECE da quando abbiamo appreso che Kaido ha un figlio. Il compito che aveva dato ai Tobi Roppo era fondamentale per quello che è il suo piano, ma non ha fatto i conti con l'infiltrazione e l'assalto dei samurai, accompagnati da Rufy e soci.

Proprio grazie a loro, il figlio di Kaido ha trovato un modo per scappare dalla sua prigionia. Yamato ha incontrato Rufy e gli ha chiesto se può unirsi alla sua ciurma per seguire le orme di Oden Kozuki. Ormai la ragazza ha la fiducia di Rufy e del suo gruppo, ma ancora nasconde molte sorprese. E una di queste è stata inserita nel capitolo 996 di ONE PIECE.

Yamato è impegnata in una battaglia contro Sasaki e i suoi uomini ma non può scappare facilmente dato che deve anche proteggere e lasciare illesi Shinobu e Momonosuke, senza abbandonare nessuno dei due. Quando Sasaki decide di fare sul serio sfoderando la spada, sembra che qualcosa scatti in Yamato: nella vignetta successiva, la bocca della ragazza è in primo piano con i denti digrignati che diventano affilati. Sasaki è sconcertato e ciò fa capire che in realtà Yamato ha un Frutto del Diavolo.

Considerato che tutto il gruppo di Kaido ha un Frutto di tipo Zoo Zoo è probabile che anche Yamato ne abbia uno. In più essendo una persona importante per l'imperatore, è possibile che il frutto mangiato da Yamato sia raro, forse un frutto mitologico o ancestrale. Partono quindi le teorie sulla futura trasformazione di Yamato.

Sarà un dinosauro oppure una cosa diversa? E se fosse anche lei un drago, ma sullo stile europeo? Fateci sapere nei commenti cosa pensate del Frutto del Diavolo di Yamato.