Yamato Video acquisisce i diritti di Penguindrum: la serie di Ikuhara torna in Italia

Un celebre cult di Kunihiko Ikuhara, l'estroso talento dietro Sailor Moon e Utena la fillette révolutionnaire, sta per tornare in Italia. Presto, la serie anime di Mawaru-Penguindrum verrà nuovamente distribuita nel nostro Paese, ma questa volta da Yamato Video, che ne ha acquisito i diritti.

Sui proprio social media ufficiali, nelle ultime ore il distributore italiano ha annunciato l'acquisizione dei diritti di Mawaru-Penguindrum, anime visionario che nel 2011 segnò il ritorno in scena del geniale regista giapponese Ikuhara.

In occasione del decimo anniversario di Penguindrum è stato annunciato il film RE:cycle of the PENGUINDRUM; quale occasione migliore per riscoprire la serie anime originale? Questa iconica opera sarà nuovamente distribuita da Yamato Video, che succede a Dynit, con il titolo internazionale Penguindrum. In base alle prime informazioni, il doppiaggio italiano resterà quello classico, con Lodolo nei panni di Sanetoshi. Ciò, lo si evince dalla dicitura riportata da Yamato "nella versione italiana già conosciuta e apprezzata dal pubblico".

Il prossimo aprile, l'opera di Ikuhara debutterà sul grande schermo. In attesa di quel momento, ecco il primo trailer di RE:cycle of the PENGUINDRUM. L'anime, che conta un totale di 24 episodi, segue la storia dei tre fratelli Takakura. Un giorno, Kanba, Shoma e Himari vanno in visita in un acquario, ma la fragile ragazza collassa e muore. All'obitorio, Himari si rianima: il miracolo è dovuto al cappello che suo fratello Shoma le aveva donato poco prima dell'improvvisa morte