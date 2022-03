Yamato Video dice addio a Enzo Polito, la voce della sigla di Mazinga Z

Con grande rammarico, in queste ore giunge notizia della scomparsa di Enzo Polito, conosciuto dai più per essere la voce della sigla italiana di Mazinga Z. Al cordoglio di dolore dei fan si unisce anche Yamato Video, che saluta e omaggia il maestro.

Prima di Giorgio Vanni e Cristina D'Avena, la sigle italiane dei cartoni animati portavano il nome di Enzo Polito. Alla sua meravigliosa voce, infatti, si devono le sigle dei cartoon più iconici degli anni Settanta e Ottanta, tra cui Mazinga Z, Mazinger e Astroganga.

All'età di 69 anni, il maestro Polito è scomparso a causa di una brutta malattia non meglio specificata. La notizia giunge per vie ufficiali anche attraverso Yamato Video, che lo ha commemorato con un post sui social media. A poche settimane dalla morte di Tony Fuochi, la voce di Ikki di I Cavalieri dello Zodiaco, un altro pezzo dell'infanzia del pubblico italiano se ne va via per sempre.

Non solo sigle dei cartoni. La musica di Enzo Polito è stata un faro per molti, anche grazie a collaborazioni di altissimo livello con Gigi Proietti, Rino Gaetano, e Gianni Nazzaro. Al suo curriculum, vanno aggiungi i lavori di produzione, composizione. Il maestro, era noto per essere un esperto polistrumentista. Nonostante sia scomparso, la sua voce sarà per sempre presente nelle sigle degli anime presenti sul canale ANiME GENERATION di Yamato Video.