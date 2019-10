Yamato Video annuncia l'acquisizione di Shinko e la magia millenaria

In questi giorni l'azienda italiana, Yamato Video, sta rivelando, una dietro l'altra, una serie di anteprima e novità che diffonde attraverso la sua pagina ufficiale di Facebook. Qualche giorno fa avevamo visto l'annuncio su Lu e la città delle sirene del maestro Masaaki Yuasa.

Poi il breve Teaser uscito proprio nella giornata di ieri sul lungometraggio sopracitato, mentre oggi ha reso pubblica una nuova notizia che piacerò sicuramente ai veri appassionati e intenditori di film d'animazione.

Infatti, come potete vedere dal post riportato in calce all'articolo, la Yamato Video ha annunciato l'acquisto del film d'autore Shinko e la magia millenaria del maestro Sunao Katabuchi, il regista tra le altre cose di "In questo angolo di mondo" e prima ancora assistente alla regia di "Kiki - Consegne a domicilio" del grandissimo Hayao Miyazaki.

Come riporta la stessa Yamato, il film è stato realizzato dalla casa d'animazione Madhouse ed è stato presentato all'ultima edizione dei Giffoni Film Festival. L'evento cinematografico per bambini e ragazzi che si tiene ogni anno per la durata di dieci giorni nella città, appunto, di Giffoni Valle Piana.

Il film parla di una ragazzina che da Tokyo si trasferisce nelle campagne. Inizialmente non si trova bene, abituata alla metropoli, non riesce facilmente ad adattarsi alla vita della piccola cittadina, questo finché non incontra Shinko, una bambina che frequenta la terza elementare.

Come riferisce la Yamato Video nei prossimi giorni verrà anche rilasciato un trailer. Perciò rimanete in attesa di nuovi aggiornamenti.