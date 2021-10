Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano di Beelzebub: c'è anche Maurizio Merluzzo!

I festeggiamenti per il trentennale di Yamato Video continuano con Beelzebub, adattamento anime del manga di Ryuhei Tamura che arriverà presto completamente doppiato in italiano. Nell'anteprima del voice cast spicca il nome di Maurizio Merluzzo, doppiatore affermatosi anche come influencer.

Serializzato dal 2009 al 2014 sulla rivista giapponese Weekly Shonen Jump, Beelzebub è arrivato in Italia nel 2011 con Edizioni Star Comics. A distanza di quasi un decennio, presto l'adattamento anime arriverà completamente doppiato in italiano.

Difatti, la trasposizione anime dell'opera di Tamura è il nuovo annuncio di Yamato Video, distributore che nell'ultimo periodo si è reso protagonista di numerosi reveal in occasione del suo trentesimo anniversario.

L'anime di Beelzebub, che conta un totale di 60 episodi prodotti dallo Studio Pierrot, è stato trasmesso tra il 2014 e il 2015 in lingua originale e sottotitoli in italiano sul canale satellitare Man-ga. A breve, tutti gli episodi saranno disponibili in lingua italiana grazie a Yamato Video. Nell'anteprima del voice cast troviamo nomi come Maurizio Merluzzo, Serena Clerici e Alessandro Capra, rispettivamente doppiatori di Oga, Baby Beel e Furuichi.

Per chi non dovesse conoscerlo, Beelzebub segue le vicende di Tatsumi Oga, uno studente del primo anno che frequenta una scuola per delinquenti. Un giorno, per puro caso raccoglie un bambino da un fiume. Quell'infante non è nient'altri che Beelzebub, il figlio del diavolo, il quale è destinato a distruggere l'uomo. Vi lasciamo agli annunci dei doppiaggi del primo OVA di Devilman e a Lupin III - Prigioniero del Passato.