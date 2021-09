Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano di Card Captor Sakura: Clear Card

Per Yamato Video è proprio il caso di dirlo: trent'anni e non sentirli. In occasione di questa ricorrenza, il distributore porterà infatti una valanga di titoli doppiati in italiano. Tra questi, troveremo anche Card Captor Sakura: Clear Card.

Con un annuncio diffuso sul proprio profilo ufficiale Facebook, Yamato Video ha rivelato che porterà presto il doppiaggio in italiano di Card Captor Sakura: Clear Card, il sequel dello shojo di successo scritto e disegnato dalle CLAMP.

L'anteprima del voice cast italiano vede Federica Simonelli nei panni della protagonista Sakura Kinomoto, Giulia Maniglio in quelli di Tomoyo Daidouji e Serena Clerici in quelli di Kero-chan. Card Captor Sakura: Clear Card è solamente l'ultimo annuncio di una vera e propria ondata di titoli doppiati. Tra le novità svelate in precedenza da Yamato Video troviamo per esempio Magic Kaito 1412 di Gosho Aoyama e Lupin III - La Terza Serie.

Per chi non dovesse conoscerlo, Card Captor Sakura è un manga shojo serializzato da Kodansha dal 1996 al 2000. A vent'anni di distanza dall'uscita del primo capitolo, è stato poi realizzato un sequel, Clear Card. Card Captor Sakura: Clear Card è arrivato in Italia con Star Comics, mentre la trasposizione anime è stata trasmessa, con sottotitoli in italiano, in simulcast da Yamato Video. A breve, però, gli appassionati potranno rivedere l'opera in lingua italiana.

Nella serie sequel Clear Card Sakura è cresciuta e ora frequenta le scuole medie con i suoi amici, tra cui l'appena rientrato Syaoran. Tuttavia, in seguito a un sogno premonitore, tutte le carte della protagonista diventano vuote e impotenti. Insieme a Kero-chan e Yue, dovrà scoprire e catturare le nuove carte trasparenti sfruttando un potere ancora più forte di quello precedente.