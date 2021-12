Yamato Video annuncia il doppiaggio italiano della riedizione di Yatterman

Yamato Video, il più grande distributore italiano per quanto riguarda l’industria animata giapponese, continua a stupire il pubblico. L’azienda milanese, fondata a Milano nel 1991, sta celebrando il suo trentesimo anniversario con un’incredibile serie di nuovi annunci, ultimo dei quali il doppiaggio del remake di Yatterman.

Sui propri profili social network ufficiali, Yamato Video ha presentato il ritorno di uno dei franchise più amati dell’iconica Tatsunoko Productions. La nuova edizione di Yatterman riceverà finalmente il doppiaggio italiano, finora rimasto inedito!

Nell’anteprima del voice cast, è stato annunciato che i leggendari Gan, Ai, Omotchama, e Doronjo saranno interpretati da Jacopo Calatroni, Martina Felli, Serena Clerici e Beatrice Caggiula. Nel rispetto dell’edizione originale giapponese, in cui il narratore, Yatta Can, Yatta Pelikan, Odate Buta e tanti altri ancora, sono tutti doppiati dallo stesso talent, per l’edizione italiana questi personaggi avranno la voce di Massimo Triggiani.

Il remake di Yatterman è datato 2008. In Italia, ha fatto il suo debutto nel 2016 sul canale TV Man-ga, ma solamente in versione sottotitolata. Per quanto riguarda la versione classica, essa è stata trasmessa in Giappone nel 1977 e in Italia nel 1983 su Rete 4.

In attesa di altre novità, vi lasciamo al trailer del doppiaggio e al recente annuncio di ANiME GENERATION, il canale telematico di Yamato Video che debutta su Prime Video. Eccovi infine il ridoppiaggio del secondo OAV di Devilman.