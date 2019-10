La Yamato Video annuncia un nuovo film dell'autore di Devilman Crybaby

Nella giornata di oggi, sulla pagina Facebook ufficiale della Yamato Video era stato pubblicato un messaggio (che potete trovare in calce all'articolo), in cui veniva comunicato che alle 21:30 sarebbe stato fatto un annuncio s'una recente acquisizione da parte dell'azienda italiana.

Infatti, puntuali, all'ora indicata è saltato fuori un nuovo post, che potete trovare sempre in calce all'articolo. Come potete vedere, si legge che la Yamato Video ha acquistato il lungometraggio di "Lu e la città delle sirene" del maestro Masaaki Yuasa, didascalia accompagnata dalla bellissima locandina dell'anime in questione che ci permette un primo sguardo su quelli che saranno i disegni che potremo ammirare durante il film.

Per chi non lo sapesse, sempre come specifica la Yamato, il movie ha vinto il festival internazionale del film di animazione di Annecy nel 2017, festival storico la cui prima edizione è stata svolta nel giugno del 1960. E se tale riconoscimento non vi convincesse della bontà dell'opera in questione, allora dovete sapere che il maestro Masaaki Yuasa, è un regista di tutto rispetto che ha realizzato anime come l'acclamato Devilman Crybaby, di cui abbiamo fatto anche una recensione, Mind Game e del recente Kimi to, Nami ni Noretara (trailer nel link), che uscirà anche in Italia prossimamente.

Per il momento non abbiamo altre notizie su Lu e la città delle sirene. Perciò non ci resta che attendere nuove informazioni per capire anche quando sarà effettivamente disponibile e in uscita nel nostro paese.

Cosa ne pensate di questo annuncio? Siete contenti che la Yamato Video abbia deciso di portare questo film d'animazione in Italia?