Yamato Video annuncia il ritorno di I Cavalieri dello Zodiaco, Seiya è pronto per Italia 2

Una delle opere più amate dai ragazzi italiani degli anni Novanta è senza ombra di dubbio I Cavalieri dello Zodiaco, avventura mitologica che narra le vicende della dea Atena e dei suoi guardiani, dei giovani ragazzi con indosso delle mitiche armature. Pegasus, Sirio e gli altri cavalieri di bronzo stanno per tornare su Italia 2.

Andata in onda in origine sulla storica Odeon TV, e in seguito su Italia 1, la serie animata tratta dall'opera di Masami Kurumada sta per tornare sulle reti Mediaset. Come annunciato su Facebook da Yamato Video, Seiya è pronto per combattere per la mitica armatura d'oro. I Cavalieri dello Zodiaco andrà in onda a partire da lunedì 18 gennaio 2021 sul canale 66 del digitale terrestre. Ogni giorno, dalle 16:55, verranno trasmessi ben tre episodi. Dopo il ritorno di Lamù, a quanto pare Mediaset è decisa a rilanciare il palinsesto anime.

Grazie a queste repliche trasmesse su Italia 2 il pubblico italiano potrà scoprire, o approfondire, una delle serie animate che più hanno influenzato il mondo degli shonen. Questa volta Seiya riuscirà a bruciare il suo cosmo per conquistare la tanto ambita armatura d'oro messa in palio da Lady Isabel? Aiolos del Sagittario è raffigurato in questo mezzo busto di I Cavalieri dello Zodiaco. Hades torna a minacciare Atena in questa statua di I Cavalieri dello Zodiaco.