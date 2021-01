Yamato Video annuncia il ritorno di Lamù: la bella aliena pronta per Italia 2

Rumiko Takahashi si fece conoscere nel mondo dei manga grazie a Urusei Yatsura, opera con protagonista quell'aliena vestita di un solo bikini leopardato e che fece girare la testa alla maggior parte del pubblico maschile. L'anime ottenne inevitabilmente lo stesso effetto e contribuì a far crescere la passione per Lamù in Italia.

Anche a distanza di anni infatti la bella aliena è sotto i riflettori del pubblico, come confermano le continue ricerche sull'identità del cantante della sigla di Lamù. In attesa di ulteriori conferme, i fan italiani potranno godersi in TV la canzone e i personaggi dell'anime, dato che l'anime di Lamù - La ragazza dello spazio sta tornando in chiaro.

Yamato Video ha annunciato sulla sua pagina Facebook che Lamù - La ragazza dello spazio andrà in onda su Italia 2 a partire dal 18 gennaio 2021. Ogni giorno dal lunedì al sabato alle ore 15:40 sul canale 66 di proprietà di Mediaset andranno in onda ben tre episodi. Saranno poi ritrasmesse le repliche di questi episodi sempre su Italia 2 il sabato e la domenica mattina, dalle ore 07:00 alle 09:35 con ben sette episodio al giorno.

Tornando invece alle origini, sapete come è nato il manga di Lamù di Rumiko Takahashi?