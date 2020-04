Yamato Video annuncia a sorpresa il simulcast gratuito dell'anime di Arte

A sorpresa, Yamaton Animation ha annunciato su Facebook l'acquisto della serie animata "Arte", che - a partire da domani 4 Aprile - sarà disponibile gratuitamente in simulcast sul proprio canale Youtube.

L'anime è tratto dall'opera cartacea di Kei Ohkubo, ed è stato realizzato presso lo studio Seven Arcs (Ehite Album, Magical Girl Lyrical Nanoha). La direzione della serie è stata affidata a Takayuki Hamana (The Prince of Tennis, Magical Girl Lyrical Nanoha Detonation, Library War, Appleseed XIII).

Della sceneggiatura si è occupato Reiko Yoshida (Girls und Panzer, K-ON!, Violet Evergarden), mentre la supervisione del reparto delle animazioni e il character design sono stati curati da Chieko Miyakawa (Moshidora).

Il manga viene serializzato in Giappone sulla rivista Comic Zenon, mentre in Italia è Panini Comics a possederne i diretti, con l'attivo 11 volumi pubblicati.

La sinossi ufficiale diramata dall'editore è la seguente:

"XVI secolo, Firenze. La giovane di nobili origini, Arte, desidera diventare pittrice e fare apprendistato nella bottega di un maestro. Nell'età del Rinascimento non è però concesso spazio alle ambizioni di una donna e, per inseguire il suo sogno, Arte dovrà sfidare le convenzioni sociali della sue epoca".

Contenti di questo annuncio?

Intorno alla metà del mese di Marzo, sono stati rilasciati un terzo trailer e una nuova key visual dell'anime di Arte, che hanno svelato ulteriori componenti del cast, la sigla d'apertura e di chiusura. L'ambasciata italiana in Giappone applaude l'anime di Arte: "Anime incredibile che lega due paesi".