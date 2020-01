Yamato Video annuncia l'uscita della mitica seconda serie di Lupin III

Farà piacere a tutti i fan del ladro gentiluomo che sul suo profilo Facebook Yamato Video ha annunciato l'uscita del primo box contenente sei blu-ray disc della seconda mitica serie di Lupin III. L'uscita del box è prevista per il prossimo 19 marzo.

Andata in onda per la prima volta in Giappone nel 1977, la seconda serie di Lupin III conta 155 episodi. La serie continua le avventure da dove si erano interrotte nella prima serie (quando Lupin indossa la giacca verde, per intenderci) ossia quando l'ispettore Zenigata intrappola i nostri su un isolotto che poi fa detonare. Il primo episodio della seconda serie, dove il nostro indossa stavolta l'iconica giacca rossa, parte proprio mostrandoci i nostri Lupin, Fujiko, Jigen e Goemon, che si erano separati per qualche tempo, riunirsi e partecipare ad una strana crociera, tramite un misterioso invito ricevito da uno sconosciuto ammiratore della banda. La primissima serie delle avventure del ladro gentiluomo è già disponibile, sempre per Yamato Video, qualora foste interessati.

Questo è davvero un buon periodo per essere fan di Lupin III, infatti il prossimo 27 febbraio uscirà il primo film in cgi dedicato al mitico ladro dell'autore Monkey Punch. Pochi giorni fa vi abbiamo dato notizia della chiusura del doppiaggio italiano di Lupin III The First. Se siete interessati al film, potete dare un'occhiata al nostro speciale su Lupin III che analizza la storia dal manga fino al film in cgi.