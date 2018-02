Yamato Video apre i preordini per il primo box da collezione de 'I Cinque Samurai'

Attraverso la propria pagina ufficiale su Facebook, l’editore italiano Yamato Video ha annunciato il ritorno della leggendaria serie de, la quale sarà pubblicata stavolta in due lussuosi cofanetti DVD da collezione che includeranno anche le omonime serie di OAV.

I 39 episodi della serie televisiva e le 11 puntate delle tre saghe di Original Animation Video de I Cinque Samurai saranno infatti divisi in due splendidi cofanetti da cinque DVD ciascuno, per giunta in tiratura limitata ed acquistabili soltanto attraverso il negozio online dell’editore. Venduto alla modica cifra di 49.90€, il primo dei due box è già prenotatile da ieri, e la sua uscita è attualmente prevista per il prossimo 30 aprile.



Ciascun cofanetto conterrà 25 episodi, per l’occasione rimasterizzati e correlati da due diverse tracce di sottotitoli in italiano: una fedele ai dialoghi originale, l’altra ispirata allo storico adattamento italiano. I box includeranno inoltre dei booklet di 32 pagine, i quali conterranno delle interessanti schede dei personaggi, rarissimi disegni preparatori, cenni storici che hanno ispirato gli autori, e una serie di curiosità sul mondo creato da Hajime Yatate.



Mentre il primo cofanetto racchiuderà i primi 25 episodi della serie originale, il secondo, la cui uscita è attualmente fissata per l’estate, ne proporrà gli ultimi 14 episodi, più le saghe di OAV intitolate Incubo a New York (2 puntate), La Leggenda dell’Imperatore Splendente (4 episodi) e Message (5 episodi).

"Cinque ragazzi vengono chiamati a salvaguardia del genere umano schiavo delle sue stesse, inquietanti paure. Grazie alle loro straordinarie armature, i cinque giovani amici sono in grado di affrontare le Forze del Male sprigionando energia e poteri propri dell’elemento naturale che rappresentano e li contraddistingue. Lottando insieme, Fuoco, Acqua, Aria, Terra e Luce possono raggiungere gli obiettivi prefissi e dissipare le tenebre che avvolgono la Terra. Al loro fianco, una ragazza abile e coraggiosa, un bambino che vede nei suoi paladini la speranza di un futuro migliore e una tigre bianca di rara forza e bellezza.

Un magico e tenebroso castello si staglia nel cielo di Tokyo. È la dimora di Arago, perfido imperatore del male intenzionato a conquistare la terra. Per cercare di fermare la minaccia rappresentata dal demone oscuro, un'antica leggenda tramanda che torneranno in vita alcuni eroi, i Cinque Samurai, intenzionati a riportare la pace sul nostro pianeta. Ryo del Fuoco, Sami della Luce, Kimo del Cielo, Simo dell'Acqua e Shido della Terra, sono i cinque ragazzi che il destino ha investito di questa missione. Il loro spirito è sorretto dalle virtù buddiste e il loro corpo è addestrato alla battaglia: sono l'ultimo baluardo di salvezza per l'umanità. Oltre ad Arago, i giovani protagonisti dovranno affrontare i Demoni Supremi, guerrieri recanti vestigia simili alle loro. L'eterna lotta tra il bene e il male è appena iniziata, ma l'amicizia che lega i cinque giovani eroi è ben salda e destinata a consolidarsi nel tempo..."

Noto in patria come Yoroiden Samurai Troopers, I Cinque Samurai è stato inizialmente trasmesso in Italia nell’aprile 1990 sull’allora Italia 7, approdando in seguito su TMC, Junior Tv e (molto più tardi) anche su Hiro. Coglierete quest’imperdibile occasione per accogliere nelle vostre videoteche una delle più apprezzate serie d’animazione degli anni ’80?