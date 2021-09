Yamato Video, arriva il doppiaggio di Lupin III - Prigioniero del Passato

Proseguono gli annunci per i festeggiamenti del trentesimo anniversario di Yamato Video. Prossima opera a essere completamente doppiata in italiano sarà Lupin III - Prigioniero del Passato, special dell'opera di Moneky Punch datato 2019.

Il distributore italiano si dimostra particolarmente legato al franchise di Lupin III. Dopo Addio, amico mio, La Partita Italiana e La Terza Serie, anche Prigioniero del Passato verrà completamente doppiato in italiano.

Andato in onda in patria nel novembre del 2019, Lupin III - Prigioniero del Passato è il ventisettesimo speciale televisivo animato dedicato all'iconico ladro gentiluomo. In questo anime special, per salvare un famoso criminale imprigionato, Lupin e la sua squadra si infiltrano nel Regno di Dorrente. Mentre tutti i ladri più famosi al mondo si riuniscono, Lupin s'impegna per svelare il mistero che pervade il regno. A brillare, però, sarà la spada che taglia i fulmini di Goemon, ossia il prescelto per impedire la caduta di Dorrente.

Come rivelato dall'anteprima del voice cast italiano, a prestare la loro voce a Lupin, Jigen, Goemon, Fujiko e Zenigata saranno, come di consueto, Stefano Onofri, Alessandro D'Errico, Antonio Palumbo, Alessandra Korompay e Rodolfo Bianchi. Vi lasciamo al trailer di Lupin III - Parte 6 e all'annuncio del doppiaggio di Card Captor Sakura: Clear Card.