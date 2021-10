Yamato Video: in arrivo il doppiaggio italiano di Wolf Girl & Black Prince

Da ormai qualche tempo Yamato Video sta festeggiando il suo trentesimo anniversario con una lunga sfilza di novità. Il più recente annuncio del distributore italiano è Wolf Girl & Black Prince. Andiamo alla scoperta dei primi dettagli sul doppiaggio italiano di quest'opera!

Trent'anni d'emozioni, sorprese e graditi ritorni. Dare voce all'animazione, è il modo in cui Yamato Video sta festeggiando il suo anniversario. Ai più recenti Beelzebub e Devilman - il Capitolo della Nascita, si aggiunge Wolf Girl & Black Prince. Nell'anteprima del voice cast italiano troviamo Jessica Grossule, Riccardo Sarti ed Ezio Vivolo nei panni dei protagonisti Erika Shinohara, Kyoya Sata e Takeru Hibiya.

Wolf Girl & Black Prince segue le vicende di Erika, una graziosa e vanitosa studentessa del primo anno che, terrorizzata dall'essere emarginata, cerca in tutti i modi di farsi degli amici. Come nel peggiore degli incubi, però, la sua vita al liceo diventa un inferno di solitudine e infelicità. Senza più alcuna opzione, Erika punta tutto sul diventare l'idolo dei compagni di sesso maschile.

Per far ciò, la protagonista scatta una fotografia a un ragazzo qualsiasi trovato per strada, spacciandolo per il suo nuovo fidanzato. Egli, però, si rivela essere il principe dell'ottava sezione. Quando l'inganno di Erika sembrava sul punto di cadere, Kyoya accetta la messa in scena, a patto che la ragazza diventi il suo cagnolino personale, pronto a soddisfare tutte le sue richieste. Da quel momento in poi, i due danno vita a situazioni comiche e imbarazzanti. Scatterà infine l'amore tra Erika e Kyoya?

E voi, seguirete questa serie anime? Quali altre opere vorreste vedere doppiate in italiano?