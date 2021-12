Yamato Video: Cutie Honey Universe arriva in esclusiva sul canale ANiME GENERATION

Attraverso un comunicato diffuso attraverso i propri social network, Yamato Video rende noto che, sul canale streaming ANiMe GENERATION, debutta il doppiaggio italiano di Cutie Honey Universe. Ecco tutte le informazioni sulla prima esclusiva della nuova piattaforma disponibile a pagamento su Prime Video.

Recentemente, il più grande distributore italiano nell'industria dell'animazione giapponese si è lanciato in un grosso progetto, un canale tematico su abbonamento interamente dedicato alle serie anime nipponico. Tra le varie opere disponibili su ANiME GENERATION, che vi ricordiamo essere disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon, Prime Video, vi è in esclusiva Cutie Honey Universe.

La serie creata da Go Nagai, e il cui doppiaggio italiano è guidato dal doppiatore e star del web Maurizio Merluzzo, che si cimenta per la prima volta in questo ruolo, ha già fatto il suo debutto. Su ANiME GENERATION sono infatti disponibili i primi due episodi, inediti in italiano. L'appuntamento con l'androide più sexy dell'universo è fissato ogni lunedì, con un nuovo episodio a settimana.

Vi ricordiamo che nel voice cast italiano sono presenti, tra gli altri, Katia Sorrentino, Giulia Bersani Mario Scarbelli e Diego Baldoin, rispettivamente voci di Honey Kisaragi, Natsuko Aki, Danbei Hayami e Seiji Hayami.

Ulteriori inediti e novità verranno annunciati nel corso delle prossime settimane. Abbonarsi al canale Yamato Video significa sostenere l'animazione Made in Japan legalmente. E voi, avete già sottoscritto l'abbonamento, o intende farlo? Fatecelo sapere attraverso un commento. Nel frattempo, vi lasciamo a tutti i dettagli su ANiME GENERATION e all'annuncio del doppiaggio italiano di Cutie Honey Universe.