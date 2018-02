Yamato Video diffonde altre pillole di doppiaggio tratte da Saint Seiya - The Lost Canvas

Mentre si avvicina sempre più la data di uscita dei cofanetti relativi alla seconda stagione di, l’editore italianoha pubblicato viauna serie di pillole di doppiaggio con protagonisti i Gold Saint di Athena e le divinità al servizio del malvagio

Visionabile in calce all’articolo, la prima delle cinque pillole ci permette di ammirare Lorenzo Scattorin nei panni di Thanatos, il Dio della Morte, che assieme al fratello Hypnos giocherà un ruolo molto importante nel corso della suddetta stagione. Nella clip, il talentuoso Scattorin registra prima il colpo della divinità, per poi abbandonarsi ad un interessante monologo sulle vite mietute nel corso della sua esistenza.



Protagonista della seconda clip è invece Maurizio Merluzzo, che tornerà a prestare la sua voce al Gold Saint di Cancer, Manigoldo. Nel filmato, l’irriverente Sacro Guerriero di Athena giunge al cospetto delle divinità gemelle, per poi attaccate lo stesso Thanatos con l'incredibile nonchalance che da sempre lo contraddistingue.



Nella terza clip, poi, Walter Rivetti doppia la divinità dei sogni Morpheus nelle scene che lo vedranno aggredire il giovane Tenma di Pegasus, intrappolato nel mondo dei sogni e incaricato di svolgere un’importante missione per conto del Santuario.

Il quarto filmato, invece, ci mostra Diego Baldoin doppiare Dohko nella toccante scena in cui il Gold Saint di Libra fa visita alla tomba del defunto Aldebaran di Taurus, al quale vorrebbe chiedere consiglio su come comportarsi con l’allievo Tenma: il ragazzo è infatti afflitto dalla tragedia che ha colpito l’amico Alone, che nel corso della prima stagione è diventato il Dio degli Inferi Hades. Il maestro sa benissimo di non potersi addossare neanche una piccola parte del pesante fardello che il ragazzo deve sopportare da solo, ciononostante vorrebbe trovare un modo per aiutarlo.

Infine, nell’ultima clip, l’inimitabile Gianluca Iacono, storico doppiatore italiano di Vegeta, è alle prese con l’altezzo Ikelos, che nel corso della stagione tenterà di insegnare ad un certo Gold Saint la differenza fra uomo e divinità, a suo avviso incolmabile.

Cosa ne pensate dei cinque doppiatori scelti da Yamato Video? Siete soddisfatti degli accostamenti effettuati dall'editore?

Attese inizialmente per la seconda metà del mese corrente, le edizioni home video della seconda stagione di Saint Seiya - The Lost Canvas - Il mito di Ade saranno commercializzate a partire dal 5 aprile 2018. Entrambe le versioni sono già prenotabili su Amazon e nei migliori online store.

Per maggiori informazioni sulla serie e suoi suoi protagonisti, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione della prima stagione.