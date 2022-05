Yamato Video firma un accordo per la distribuzione home video con Eagle Pictures

Attraverso un comunicato diramato sui social media, Yamato Video ha ufficializzato l'accordo di collaborazione con Eagle Pictures per la distribuzione home video delle opere più apprezzate dell'animazione nipponica.

Yamato Video ha da poco inaugurato ANiME Generation, un canale tematico disponibile previo abbonamento su Prime Video. La casa distributrice italiana ha però alzato ulteriormente l'asticella con una nuova, importante partnership.

Yamato Video ha rivelato di aver firmato un accordo per la distribuzione di DVD e Blu-Ray Disc di serie animate giapponesi con Eagle Pictures, società di distribuzione e produzione cinematografica. I primi titoli inediti partoriti da questa collaborazione arriveranno sul mercato italiano a partire dal mese di giugno 2022. Tra queste opere, i fan troveranno grandi classici e serie recentissime, così da raggiungere le varie generazioni di pubblico.

Tra i primi annunci, troviamo:

Fire Force;

Cardcaptor Sakura;

Naruto ;

; Lupin III;

DanMachi;

Haikyu!! L’asso del volley;

Rocky Joe;

Ken il guerriero ;

; Assassination Classroom;

Berserk;

City Hunter;

Getter Robo.

Le due aziende hanno affermato di aver siglato questo accordo per raggiungere un importante obiettivo comune, ossia quello di diffondere ulteriormente l'animazione giapponese in Italia. Per raggiungere questo traguardo, arriveranno in formato home-video tantissimi inediti e classici rimasterizzati in alta definizione. Per chi se lo fosse perso, segnaliamo l'arrivo del doppiaggio italiano di Naruto e altri su Prime Video.