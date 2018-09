Yamato Video mostra il box DVD de I Cavalieri dello Zodiaco - I capitoli di Ade!

Yamato Video inizia finalmente a scoprire le carte sul box DVD in formato deluxe de I Cavalieri dello Zodiaco - I capitoli di Ade, la parte conclusiva della serie principale ispirata al manga Saint Seiya di Masami Kurumada.

Come viene descritto sulla pagina Facebook dell'editore, il cofanetto includerà la serie completa che segna la Saga di Ade e sarà disponibile in formato DVD Box Deluxe in esclusiva sul Yamato Shop. Per il momento non conosciamo la data specifica di lancio della versione home video, ma sappiamo che i pre-order dovrebbero aprirsi a breve.

Yamato Video ha anche invitato i propri fan a rimanere collegati per scoprire i dettagli relativi ai contenuti dell'edizione: in ogni caso è facile immaginare che I Cavalieri dello Zodiaco - I capitoli di Ade includerà una doppia traccia audio, che terrà conto sia dello storico doppiaggio italiano che di quello giapponese, con annesse nomenclature originali.

La serie anime di Saint Seiya si interruppe nel 1989 con la Saga di Nettuno, mentre la serializzazione del manga proseguì con la Saga di Hades: solo nel 2002, su iniziativa della Toei Animation, il progetto fu ripreso per l'arco narrativo finale.

Acquisterete il nuovo cofanetto de I Cavalieri dello Zodiaco targato Yamato Video?