Yamato Video, mostrato il primo Blu-Ray di Naruto sulla pagina Facebook

L'accordo per la distribuzione in home video di molti anime tra la Yamato Video e Eagle Pictures, raggiunto per espandere la popolarità dell'animazione giapponese in Italia, sta già portando i primi frutti. Gli annunci più succosi riguardano opere molto famose come Naruto, Berserk, Ken il Guerriero e Rocky Joe.

Yamato Video sta investendo molto negli ultimi tempi, contando anche l'esordio di ANiME Generation, canale a pagamento di Amazon Prime Video dedicato all'animazione giapponese. A maggio su ANiME Generation ha debuttato l'anime di Ken il Guerriero: Le Origini del Mito, oltre a moltissime altre serie di successo.

Grazie a Eagle Pictures, queste serie verranno distribuite in Italia in Blu-Ray nei prossimi mesi. Attraverso la propria pagina Facebook, Yamato Video ha mostrato la copertina del primo Blu-Ray di Naruto che, come potete vedere in fondo a questa notizia, vede protagonista il giovane ninja della Foglia con un barattolo di vernice in mano. Alle sue spalle, il maestro Hiruka gli rivolge uno sguardo sorpreso.

Avere un capolavoro come Naruto in edizione home video è il sogno di moltissimi fan, che sperano che la data d'uscita del primo Blu-Ray possa essere svelata al più presto. La collezione di Blu-Ray arriverà a contare almeno dieci uscite, visto che la serie Naruto conta 220 episodi, da sommare ai successivi 500 episodi di Naruto Shippuden.