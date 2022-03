Yamato Video: l'OAV di Haikyuu!! e tanti altri arrivano doppiati in italiano

Yamato Video aveva promesso grandi sorprese, che quest'oggi hanno trovato conferma. Sul catalogo di ANiME Generations, arriveranno numerosi OAV inediti completamente doppiati in italiano. Tra questi, troveremo anche quello di Haikyuu!!.

Recentemente, Yamato Video ha annunciato Naruto e Haikyuu!!, ma l'acquisizione di queste due serie, che arriveranno presto sull'offerta del canale tematico, è solamente uno dei pezzi di un puzzle più grande. Prossimamente, debutteranno, per la prima volta in assoluto in lingua italiana, alcuni attesi OAV. Questi, arriveranno in seguito ai saluti di Yamato Video a Tony Fuochi, tristemente scomparso nei giorni scorsi.

Sui propri social media, il distributore ha presentato Haikyuu!! L'Asso del Volley - L'arrivo di Lev, OAV che accompagnerà la prima stagione dell'anime. Una maratona sulla pallavolo, attende gli spettatori di ANiME Generations. Molto probabilmente, a questo primo di cinque OAV della serie, seguiranno anche gli altri. In calce all'articolo, è presente il cast completo dei doppiatori italiani.

Ma non solo, sul canale a tema anime di Prime Video arrivano anche È sbagliato cercare di incontrare ragazze in un dungeon? - Familia Myth: La freccia di Orione, che segue la prima serie, lo special e lo spin-off Sword Oratoria già disponibili sul catalogo, La Città delle Bestie Incantatrici del maestro Yoshiaki Kawajiri e i tre OAV di Rayearth - Il sogno di Emeraude, l'amato franchise delle CLAMP.