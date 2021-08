DanMachi arriva doppiato in italiano, ecco i dettagli dell'annuncio Yamato Video

Continuano gli annunci per il trentesimo anniversario di Yamato Video. Alla lunga lista di novità, completamente doppiate in italiano e prive di censure, si aggiunge anche DanMachi - È Sbagliato Cercare di Incontrare Ragazze in un Dungeon? Familia Myth.

Yamato Video festeggia trent'anni di emozioni e in occasione di questa speciale ricorrenza sta lentamente svelando i titoli, tutti doppiati in italiano, che arriveranno prossimamente. A Fire Force, ARTE, Carletto il Principe dei Mostri, Lupin III - La Terza Serie e Lupin III - La Partita Italiana, si aggiunge ora DanMachi - È Sbagliato Cercare di Incontrare Ragazze in un Dungeon? Familia Myth.

L'annuncio è avvenuto sulla pagina Facebook del distributore italiano, che ha inoltre pubblicato un breve teaser trailer del doppiaggio dell'adattamento anime. Il voice cast italiano di DanMachi vede Jacopo Calatroni nei panni di Bell, Valentina Pallavicino in quelli di Estia e Deborah Morese in quelli di Aiz.

Per chi non dovesse conoscerlo, DanMachi - È Sbagliato Cercare di Incontrare Ragazze in un Dungeon? Familia Myth è una serie di light novel scritte da Fujino Omori e illustrate da Suzuhito Yasuda, edite in Italia da J-POP Manga.

L'adattamento animato, che al momento conta tre stagioni con una quarta in arrivo nel 2022, è prodotto da J.C. Staff. Nel nostro Paese gli episodi sono stati trasmessi in simulcast da Yamato Video, che ora porterà il doppiaggio italiano della prima serie. Ecco la sinossi dell'opera:

"Il dungeon è un posto misterioso della città di Orario dove gli avventurieri vanno alla ricerca di fama e ricchezze, rischiando d'incorrere in una morte violenta. Tuttavia per Bell Cranel, il vero obiettivo è fare colpo su Ais Wallenstein".

Vi lasciamo al trailer di DanMachi Stagione 4 e alle informazioni sull'OVA.