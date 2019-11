Yamato Video presenta i suoi annunci alla Lucca Comics and Games 2019

Nonostante le continue polemiche riguardanti l'adattamento di Shinko e la magia millenaria ad opera di Gualtiero Cannarsi, la Yamato Video continua il suo lavoro di doppiaggio per portare al pubblico italiano tante novità, alcune in programma per il prossimo anno e altre in lavorazione per un'uscita in questi ultimi mesi del 2019.

Al Lucca Comics and Games 2019 è andata in scena una conferenza con la Yamato Video che ha presentato i contenuti in arrivo sotto la sua etichetta. Uno dei titoli più attesi è indubbiamente Assassination Classroom the Movie, il film del'omonimo manga di Yusei Matsui, pubblicato su Weekly Shonen Jump diversi anni fa. Il trailer presentato dalla Yamato Video certifica un'uscita prevista per il 2020.

Tornano poi diversi lavori risalenti agli anni '70 e '80: Starzinger, che sarà disponibile in due cofanetti, Ufo Senshi Dai Apollon, Cardcaptor Sakura: The Movie, La Grande Avventura dell'Ape Magà e alcuni lavori di Leiji Matsumoto. Questi saranno

SF Saiyuuki Starzinger;

Planet Robot Danguard A del 1977;

Planet Robot Danguard del 1978;

Captain Harlock: Mystery of the Arcadia.

I quattro titoli sono tutti cortometraggi preparati dal noto mangaka tra il 1977 e il 1979. Manca un solo giorno al termine di Lucca Comics and Games 2019, non perdetevi la nostra guida per gli ultimi eventi.