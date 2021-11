Yamato Video presenta il doppiaggio italiano di Appare-Ranman!

Da oltre un trentennio, Yamato Video continua a regalare immense soddisfazioni e grandi emozioni al pubblico italiano. Sulla propria pagina Facebook ufficiale, il distributore ha annunciato che è attualmente al lavoro per portare il doppiaggio italiano della serie anime Appare-Ranman!.

Dopo tante sorprese e graditi ritorni, questa volta Yamato Video annuncia il doppiaggio in italiano di Appare-Ranman!, l’anime steampunk prodotto dallo studio d’animazione P.A. Works sotto la guida del direttore Masakazu Hashimoto.

In Appare-Ranman! Il diciannovesimo secolo è agli sgoccioli e la più grande competizione degli Stati Uniti d’America sta per cominciare. Alla Trans-America Wild Race, una corsa che percorre tutto il continente, da Los Angeles fino a New York, partecipano anche il brillante, ma poco socievole inventore Appare Sorano e il suo guardiano controllore, l’astuto ma tutt’altro che temerario samurai Kosame Isshiki. Al vincitore di questa gara, a cui prende parte una folta schiera di sfidanti uno più folle dell’altro, viene assegnata una grossa somma di denaro: una cifra che i due protagonisti intendo utilizzare per tornare finalmente in Giappone, abbandonato in seguito a un clamoroso incidente.

Nell’anteprima del cast dei doppiatori italiani troviamo Andrea di Maggio, Francesco Venditti, Flavio Carloni e Marta Rapperini, rispettivamente voci di Appare, Kosame, Hototo e Lian Jing Xia. Cosa ve ne pare di questa sorta di Wacky Races alla giapponese?

Vi ricordiamo che in precedenza Yamato Video ha annunciato il doppiaggio italiano di Haikyu!! e dello spin-off Cells at Work! Black.