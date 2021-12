Yamato Video presenta il doppiaggio italiano di MIX: Meisei Story

Sembrano non finire più le novità in casa Yamato Video. Il distributore italiano continua imperterrito le celebrazioni per i suoi trent’anni annunciando un nuovo doppiaggio, quello di MIX: Meisei Story. Andiamo alla scoperta dei primi dettagli dello spin-off di Touch, un grande classico dell’animazione giapponese.

Pochi giorni dopo l’annuncio del doppiaggio italiano di Terror in Resonance: L’eco del terrore, sui propri social network Yamato Video ha comunicato di stare lavorando al doppiaggio di MIX: Meisei Story, lo spokon sul baseball.

Tratta dal manga scritto e disegnato da Mitsuru Adachi, questa serie anime è stata già diffusa da Yamato Video in simulcast, ma con sottotitoli in italiano. Prossimamente, arriverà il doppiaggio completo, nel cui voice cast troviamo Ezio Vivolo, Riccardo Suarez e Agnese Marteddu nel ruolo dei fratelli Tachibana, Touma, Souchirou e Ootomi.

MIX: Meisei Story è ambientato trent’anni dopo le vicende di Tatsuya, Kazuiya e Minami, i protagonisti di Touch. Questa volta i protagonisti sono i due fratelli Tachibana, che supportati dalla sorella sono tra i membri titolari della squadra di baseball della scuola media Meisei.

La serie anime consta di un totale di ventiquattro episodi, tutti distribuiti nel corso del 2019. Il manga da cui è tratto invece, è arrivato in Italia, per Edizioni Star Comics, dal 2014. Vi lasciamo al trailer di MIX: Meisei Story e vi ricordiamo che anche Appare-Ranman! sarà doppiato in italiano da Yamato Video.