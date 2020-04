Yamato Video pubblica la prima puntata di Arte su Youtube in streaming legale

Inizia la stagione primaverile e con essa ci sono naturalmente altri arrivi nel mondo degli anime. Dopo aver incantato per mesi grazie ai suoi vivaci trailer, è finalmente giunto il momento del debutto di Arte, trasmissione che ci getterà nel mondo dell'Italia rinascimentale.

Dopo l'annuncio a sorpresa di Yamato Video di ieri 3 aprile, quest'oggi è stata aggiunta su Youtube la prima puntata di Arte intitolata " Richiesta di apprendistato", con sottotitoli in italiano e completamente gratuito e legale. Facciamo la conoscenza di questa giovane rampolla di una nobile famiglia fiorentina che però si ribella agli usi e costumi dell'epoca sognando di diventare un'artista.

Ogni sabato potremo godere dei nuovi episodi di Arte in simulcast con il Giappone ad opera di Yamato Video. Il lavoro è stato svolto dallo studio Seven Arcs, con la regia di Takayuki Hamana, la sceneggiatura di Reiko Yoshida e character design di Chieko Mikawa.

In Giappone, l'anime di Arte è tratto dall'omonimo manga scritto e disegnato da Kei Okubo dal 25 ottobre 2013 su Comic Zenon della casa editrice Tokuma Shoten. Conta 12 volumi ed è attualmente in corso; in Italia a occuparsi del manga è Panini Comics che finora ha pubblicato nel mese di gennaio l'undicesimo volume. L'ambasciata italiana in Giappone ha apprezzato Arte che aiuta a consolidare l'alleanza tra i due paesi.