Yamato Video ha pubblicato su YouTube i primi due episodi di Cardcaptor Sakura: Clear Card

Come annunciato attraverso i social, la nuova serie di Cardcaptor Sakura è ora disponibile anche in Italia con sottotitoli in lingua nostrana grazie all’editore, che ogni domenica ne pubblicherà un nuovo episodio sul proprio canale

Prodotto dallo studio Madhouse e ambientato tre anni dopo la conclusione del manga originale, Cardcaptor Sakura: Clear Card è il nome del nuovo anime lanciato in Giappone all’inizio del mese corrente. La protagonista Sakura Kinomoto frequenta ormai lo stesso istituto di Shaoran Li e tutte le sue carte Clow sono misteriosamente diventate trasparenti ed inutilizzabili. Durante uno strano sogno, la ragazza ha ricevuto una chiave e dovrà utilizzarla per risolvere il nuovo mistero legato all'enigmatico nemico di turno.

Ideato dal noto gruppo CLAMP, il manga di Cardcaptor Sakura è stato pubblicato in Giappone sul mensile Nakayoshi dal 1996 al 2000. I dodici volumetti di cui si compone l’opera sono editi anche in Italia dall’editore Star Comics. Dal manga sono già state tratte due serie d'animazione, entrambe prodotte dallo studio Madhouse e trasmesse nel Bel Paese sulle reti nostrane Italia 1, Italia Teen Television e Hiro.

In attesa che Yamato pubblichi anche il terzo episodio della serie, atteso invero nelle prossime ore, vi proponiamo di seguito il breve prologo diffuso in Giappone alcuni mesi fa e le prime due puntate della serie, rigorosamente sottotitolate in lingua italiana.