Yamato Video ha pubblicato su YouTube i primi due episodi della nuova stagione di Overlord

Trasmessi tra la fine di dicembre e l'inizio del mese corrente sul circuito televisivo nipponico, i primi due episodi della seconda stagione di Overlord sono ora disponibili anche con sottotitoli in italiano sul canale YouTube ufficiale dell’editore

Solo qualche giorno fa avevamo segnalato l’acquisto della serie da parte di Crunchyroll, che a breve la trasmetterà negli Stati Uniti e in molti altri paesi occidentali, ma per quanto riguarda invece l’Italia, pare che sarà sarà Yamato Video a curarne l’edizione nostrana, come fatto già in passato coi tredici episodi della prima stagione.

Salvo diversa comunicazione da parte dello stesso editore, ogni martedì alle ore 16:00 circa sarà disponibile un nuovo episodio, pertanto la serie (nuovamente composta da 13 episodi soltanto) dovrebbe essere visionabile per intero il prossimo 3 aprile 2018.

Scritta dal sensei Kugane Maruyama, quella di Overlord è una serie di light novel giapponesi lanciata nel 2012. Dal progetto, che attualmente si compone di 12 volumetti, sono state tratte due trasposizioni animate e altrettanti manga. Disegnato da Hugin Miyama, il primo dei due adattamenti a fumetti è disponibile anche in Italia grazie all'editore J-POP, che al momento ha pubblicato i primi setti volumi dell'opera. Intitolato "Overlord: fushi-sha no oh!", lo spin-off scritto dallo stesso Maruyama per i disegni di Jūami è invece tuttora inedito.