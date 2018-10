Yamato Video rilascia dettagli sul box DVD de I Cavalieri dello Zodiaco: I Capitoli di Ade

Un'attesa alquanto lunga, ma finalmente la trasposizione animata della saga finale del manga storico del maestro Masami Kurumada è disponibile per la prima volta in home video sul sito di Yamato Video.

Le prenotazioni del cofanetto DVD che raccoglie la saga completa de I Cavalieri dello Zodiaco: I Capitoli di Ade sono finalmente aperte!

In attesa della distribuzione esclusiva presso il punto vendita fisico e online Yamato Shop, fissata al 22 Novembre 2018 (lo stesso giorno in cui saranno disponibili le novità distribuite da Koch Media), la presentazione ufficiale del box è prevista per Lucca Comics and Games 2018 - da confermare -.

Secondo quanto riportato sul sito ufficiale di Yamato Video, l'edizione racchiuderà, in un unico cofanetto da collezione, tutte e tre le saghe dei Capitoli di Ade, Dodici Case (Sancturay), Inferno ed Elisio (Elysium). Saranno inoltre presenti due colonne audio (in italiano doppiaggio storico e la colonna originale giapponese) e ben due stream di sottotitoli italiani realizzate esclusivamente per impreziosire l’edizione. La prima stream presenterà i dialoghi fedeli all'originale, mentre la seconda riporterà i dialoghi dell’adattamento televisivo italiano.

Di seguito tutti i dettagli sull'edizione:

Titolo originale: SAINT SEIYA – THE HADES CHAPTER

Anno di produzione: 2002/2008

Numero episodi: Serie OAV (31 episodi in totale)

Genere: Azione, Avventura

Regista: Shigeyasu Yamauchi (Dodici Case), Tomoharu Katsumata (Inferno, Elisio)

Character designer: Shingo Araki, Michi Himeno

Formato: DVD (dual-layer), PAL

Audio: Giapponese (Dolby Digital 2.0), Italiano – doppiaggio storico (Dolby Digital 2.0)

Lingua: Italiano, Giapponese

Sottotitoli: Italiano Versione Originale / Italiano Versione TV

Regione: 2

Formato immagine: 4:3 original aspect ratio

N.dischi: 6

Data uscita: 22 Novembre 2018

Durata: 775 min.

Prezzo al pubblico: 99,99

Prezzo scontato SOLO per il PRE-ORDER: 79,99

I Cavalieri dello Zodiaco: I Capitoli di Ade (nota anche come Saint Seiya: The Hades Chapter), è una trilogia di serie OAV avente come protagonisti i Cavalieri dello zodiaco. Mentre nel 1989 la serializzazione in tankobon continuava con la Serie di Hades, l'anime si fermava al capitolo di Nettuno. Tuttavia, nel 2002 la Toei Animation decise di riprendere l'opera incompiuta.

Quanti di voi metteranno le mani su questo nuovo cofanetto?