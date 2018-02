Yamato Video rivela il doppiatore italiano di Oneiros in Saint Seiya - The Lost Canvas

Attraverso la propria pagina, l’editore italiano, detentore dei diritti di, rivela che saràa prestare la voce al personaggio diche comparirà nel corso della seconda stagione.

Visionabile in chiosa all’articolo, una piccola pillola di doppiaggio ci mostra il doppiatore impegnato durante le registrazioni di alcune battute del suo personaggio, durante le quali reagisce in maniera abbastanza divertita a qualche suo blooper compiuto in sala di registrazione.



Nato a Brescia nel 1977, Davide Fumagalli ha preso parte a svariati film e telefilm, mentre in ambito anime è ricordato per aver prestato la propria voce a Paul in Devil May Cry, Chikusa in Tutor Hitman Reborn, Koji Kabuto in Mazinger Edition Z: The Impact, nonché svariati personaggi di Detective Conan, Blue Dragon, Naruto e molti altri.

Attese inizialmente per la seconda metà del mese corrente, le edizioni home video della seconda stagione di Saint Seiya - The Lost Canvas - Il mito di Ade saranno commercializzate a partire da aprile 2018. Entrambe le versioni sono già prenotabili su Amazon e nei migliori online store.

Per maggiori informazioni sulla serie e suoi suoi protagonisti, vi invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione della prima stagione.