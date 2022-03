Giovanni Battezzato è deceduto: ci lascia la voce del Drago Shenron

Questi primi mesi dell'anno sembrano essere infausti per l'industria del doppiaggio italiana. Un altro pezzo di storia ci ha lasciato. Yamato Video saluta Giovanni Battezzato, doppiatore di serie come Dragon Ball e ONE PIECE.

Sono passati pochissimi giorni dal saluto di Yamato Video a Enzo Polito, ma nemmeno il tempo di elaborare il lutto che il mondo del doppiaggio nostrano viene colpito da una nuova, terribile notizia. Sulle proprie pagine social ufficiali, il distributore italiano informa il pubblico della morte di Giovanni Battezzato.

Nato a Milano nel 1950, Giovanni Battezzato si è subito affermato come uno dei migliori doppiatori italiani. Purtroppo, ci lascia all'età di 71 anni compiuti, dopo una lunga carriera di successo. Il suo nome, è infatti associato ai personaggi più amati delle serie anime. Fra i ruoli interpretati, ci sono il Drago Shenron nelle varie serie di Dragon Ball, Smoker in ONE PIECE e i Cavalieri d'Oro Cancer e Virgo in I Cavalieri dello Zodiaco. Da poco, aveva terminato i lavori per il doppiaggio italiano di Haikyu!!, in cui interpreta Yasufumi Nekomata.

Non solo serie animate. Nel corso della carriera, Battezzato ha lavorato anche a diverse serie TV italiane, come Casa Vianello e I Cesaroni, e videogiochi, sua è la voce di Victor Sullivan nei vari capitoli di Uncharted. Sebbene fisicamente non ci sia più, i suoi personaggi resteranno per sempre nel cuore dei fan.