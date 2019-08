Yamato Video: sei anime saranno resi disponibili gratuitamente su Paramount Network

Nel corso della giornata odierna, i ragazzi di Yamato Video hanno pubblicato un nuovo post su Facebook per annunciare che sei delle loro serie anime verranno rese disponibili gratuitamente in streaming sul portale Paramount Network. Qui di seguito potete leggere i nomi delle varie opere che verranno aggiunte:

Magic Kaito 1412

"Il giovane Kaito Kuroba, studente di liceo appassionato di giochi di prestigio, viene a sapere tramite il vecchio maggiordomo di suo padre che quest’ultimo, misteriosamente scomparso, era il leggendario ladro Kaito Kid. Intenzionato a smascherare gli assassini del genitore, decide quindi di indossarne le vesti e diventare lui stesso il ladro: polizia, malavitosi e ricchi possessori di pietre preziose ripiomberanno nel caos. Comincia così l’avventura del “Ladro Fantasma”, eterno rivale di Detective Conan."

Il Conte di Montecristo

"L’anime parte sulla colonia Lunare, dove si sta festeggiando in modo grandioso il carnevale. Tutti i personaggi sono benestanti ed appartenenti all’aristocrazia, ma tra questi spicca la figura del Conte di Montecristo, che si fa notare per la propria ricchezza e il proprio fascino misterioso. Il protagonista lo conosce, tra loro nasce un rapporto di amicizia, ben presto il Conte si fa introdurre nell’ambiente del ragazzo e conosce i suoi amici, i sui genitori…ma questa amicizia è nata davvero casualmente? E quali sono le vere intenzioni del Conte? Cosa nasconde il suo passato? Quali equilibri e maschere infrangerà la sua entrata nell’alta società parigina?"

Burn-Up Excess

"Nell’anno 202X, il tasso di criminalità di Neo Tokyo ha superato i livelli di guardia. Per fronteggiare la situazione, è stata creata in segreto una forza speciale della polizia chiamata WARRIOR. L’opera narra di Rio Kinezono, un’agente di polizia piuttosto formosa che fa parte del Team Warrior e che è costantemente alla ricerca di denaro, dato che spende tutta la sua paga ritrovandosi un sacco di debiti. Rio è un’esperta di arti marziali ed una combattente insuperabile. Nel lavoro è affiancata da Maya Jingu, una fissata delle armi e un cecchino formidabile. Le loro azioni sono supportate dalle invenzioni di Nanvel Candlestick, un ingegnere del team che progetta e costruisce armi e strumenti si sorveglianza utilizzati dal gruppo; Lilica Ebett, un’esperta di computer capace di introdursi in qualsiasi sistema informativo; e Yuji Naruo, un guardone pervertito, che le assiste come autista e pilota. A capo del gruppo c’è Maki Kawasaki, un ispettrice di polizia incaricata di comandarli sul campo e gestire le loro missioni."

Cinderella Boy

"Cinderella Boy racconta le disavventure di un ex criminale Ranma Hinamatsuri e della affascinante Rella Cindy Shirayuki: i due formano una coppia di investigatori privati, molto diversi per caratteristiche e carattere. A seguito di un tragico incidente automobilistico, Ranma e Rella si troveranno a dover condividere ciclicamente lo stesso corpo (ma non la memoria o le sensazioni provate) a giorni alterni."

Cutie Honey Universe

"Honey Kisaragi è un androide superpotente dotato dell’ “Airborne Element Fixing Device”, un dispositivo inventato da suo padre, che le consente di trasformarsi nella guerriera dell’amore Cutie Honey. La giovane ragazza vive all’Accademia di Saint Chapel e viene presa di mira da Sister Jill, per il suo buon cuore e la sua innocenza, oltre che per i suoi smisurati poteri. Quando suo padre viene ucciso dalla malvagia organizzazione Panther Claw, Honey si allea con il PCIS (Panther Claw Criminal Investigative Services) per combattere contro di loro, inconsapevole che l’investigatore principale, l’ispettore Genet, è in realtà il leader della Panther Claw, ossia Sister Jill."

Ultimate Otaku Teacher

"Junichuro Kagami è un giovane ragazzo ossessionato dai manga, dagli anime e dai videogiochi. Alle superiori era un brillante studente, considerato da tutti un genio, tanto da far pubblicare i propri articoli sulla rivista “Nature and Science” già all’età di 17 anni. Tuttavia, dopo la laurea ha perso ogni stimolo, diventando un NEET (“not in education, employment, or training”, ossia una persona che non studia, non lavora, non si aggiorna). All’inizio della storia è un otaku che si interessa solo del proprio blog. Suzune, stanca di vedere il fratello gettar via la propria vita, decide di trovargli un lavoro presso la scuola che frequenta. Così Koyomi Hiiragi, a capo dell’amministrazione scolastica, lo assume nel ruolo di insegnate."