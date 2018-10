Yamato Video svela le copertine definitive dei nuovi cofanetti di Ken il Guerriero

Quello di ottobre 2018 sarà un mese molto importante per gli storici fan di Ken il Guerriero, poiché il fortunato sodalizio composto da Yamato Video e Koch Media pubblicherà finalmente i primi due attesissimi cofanetti dell’anime prodotto nel lontano 1986.

In attesa che i due cofanetti raggiungano appunto gli scaffali di tutta in Italia, Yamato Video ha recentemente pubblicato sulla propria pagina Facebook i packshot definitivi dei suddetti, i quali presenteranno in copertina Kenshiro ed il suo formidabile amico Rei.



Ve li proponiamo in calce all’articolo, ricordandovi che entrambi i cofanetti saranno commercializzati a partire dal prossimo 25 ottobre, al prezzo consigliato di 34,99€. Ciascun box conterrà dieci DVD: il primo includerà gli episodi 1-22 della prima serie, mentre il secondo vanterà le puntate 23-52. Di seguito trovate invece la sinossi ufficiale dell’anime.

"Un conflitto mondiale alla fine del XX secolo ha comportato il collasso della moderna civiltà e la più totale devastazione ambientale. I sopravvissuti all'olocausto nucleare si sono ridotti a vivere in piccoli assembramenti urbani in oasi in mezzo al deserto, assediati da bande di predoni, che saccheggiano e distruggono tutto ciò che incontrano. In questo scenario si muove Kenshiro, 64° successore della scuola di arti marziali Divina Scuola di Hokuto, l'Hokuto Shinken."

E voi, acquisterete i nuovi cofanetti di Ken?