Yamato Video, ecco ulteriori indizi sull'atteso ritorno di un cult: arriva un OAV di Lupin

La nascita del canale tematico streaming ANiME Generations ha dato inizio a una nuova era in casa Yamato Video. Il distributore, come da sempre fa, sta portando alcune delle migliori serie animate giapponesi sul nostro territorio. Presto, tornerà un grande cult, ma quale?

Come precedentemente comunicato, una serie classica farà il suo ritorno con Yamato Video. In seguito a quell'annuncio dato via social, però, la casa distributrice ha lasciato passare le ore, alimentando la curiosità dei fan.

Sono passati i giorni, ma del titolo tanto atteso ancora nulla. Yamato Video ha infatti dato vita a un gioco con la sua community. Attraverso un criptico post Facebook, sono stati pubblicati i kanji giapponesi "闘士". Questi, sono traducibili con la parola italiana "guerriero".

Mentre Naruto e Haikyuu!! arrivano su ANiME Generation, i fan sono sicuri. Il cult in arrivo, che vanterà un ridoppiaggio italiano, è uno tra Ken il Guerriero, Saint Seiya e L'Uomo Tigre. Il maggior indiziato pare essere I Cavalieri dello Zodiaco, dal momento che nel logo sono presenti proprio i suddetti kanji. Tuttavia, ad affermazione di un utente, Yamato ha risposto con un categorico no. Altrettanto, è stato risposto per quanto riguarda Hokuto no Fist. Ma allora, secondo voi, di quale serie potrebbe trattarsi?

Nel frattempo, sul canale tematico presente su Amazon Prime Video, arriva un regalo per i fan di Lupin Terzo. Su ANiME Generation debutta l'OAV Lupin contro tutti, l'episodio speciale prodotto in occasione del 50° anniversario del creatore Monkey Punch.