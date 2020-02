Yamcha si prende la sua rivincita anche nelle fan art dopo la comica statua di Dragon Ball

Dragon Garow Lee disegnò diversi anni fa lo spin-off Vita da Yamcha, un breve volume che la Shueisha pubblicò e che, come si può constatare dal titolo, era completamente dedicato a un certo personaggio di Dragon Ball. Non è quindi un segreto che Dragon Garow Lee ci tenga a dare momenti di gloria al giovane combattente umano.

Recentemente a Shanghai è comparsa una statua gigantesca di Yamcha. Il personaggio veniva preso in giro dopo la sconfitta contro i Saibaimen durante la saga dei Saiyan ed è stato ripreso nella posa in cui era ormai morto a terra, disteso su un fianco. Poco onorevole per un personaggio che ha dato il suo meglio durante la prima fase di Dragon Ball, pur se scomparendo pian piano nelle saghe successive.

Dragon Garow Lee ha deciso di prendere la statua e utilizzarla per creare una fan art dove il personaggio di Yamcha diventa gigante e schiaccia i Saibaimen. In calce potete vedere l'illustrazione dell'artista, in bianco e nero e con il solito stile simile a quello di Akira Toriyama.

Dopo diverse assenze, Yamcha è tornato però a dare manforte ai suoi alleati anche nella recente saga di Dragon Ball Super. All'orizzonte potrebbe quindi stagliarsi un nuovo inizio per il combattente, tra i più forti della Terra.