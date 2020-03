Yamcha diventa il professore dei Guerrieri Z e Villain in questo simpatico disegno

La serie di Dragon Ball Z rimane sicuramente la più memorabile per gli appassionati dell'opera di Akira Toriyama, e mentre molti personaggi presenti nelle saghe dei Sayan, di Freezer, Cell e Majin Bu non sono tornati o ricoprono ruoli marginali nella nuova storia narrata in Dragon Ball Super i fan continuano a ricordarli con belle illustrazioni.

L'utente @hammar_dobucof ha condiviso su Twitter il post che potete trovare in calce, dove un severo professore Yamcha sembra concentrato a gestire una classe costituita da studenti molto particolari. Nel disegno, che ricrea con fedeltà e cura lo stile del maestro Toriyama, troviamo infatti i personaggi di Goku, Piccolo, Pual che sembra aiutare il suo caro amico Yamcha come assistente, Oolong, Cell, sorprendentemente in prima fila, Tenshinhan, C-17, Vegeta, Mr. Popo, Trunks, e addirittura il vecchio Maestro Muten.

L'artista è stato bravo a far emergere i caratteri dei personaggi principali, vediamo infatti Goku mangiare, con tanto di cuffiette per rispondere a quella che sembra essere una videochiamata con ChiChi, di recente al centro di una discussione tra i fan, Piccolo invece sembra essere concentrato oppure addormentato mentre il Principe dei Sayan pensa sempre ad allenarsi.

Un'idea assolutamente originale e simpatica per ricordare la serie che ha fatto esplodere il brand più di 30 anni fa.