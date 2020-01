Yamcha VS Gelo: il combattimento di Dragon Ball Z affrontato da un altro punto di vista

Dragon Ball Z ha visto Yamcha prendere parte a diversi scontri, anche se man mano che l'anime andava avanti il personaggio è andato incontro a diverse sconfitte. Una di queste ha a che fare con gli androidi in uno dei primi scontri che furono presentati da Toriyama durante la saga degli androidi. Un fan presenta una visione diversa della battaglia.

Il disegnatore Ruto830 ha deciso di prendere il punto di vista personale di Yamcha in modo tale da calare lo spettatore in una scena abbastanza cruenta di Dragon Ball Z. Nel tweet in calce, l'umano ha perso lo scontro con l'androide 20, il quale lo afferra e inizia a risucchiargli l'energia grazie al dispositivo sulla mano.

La vista di Yamcha si offusca mentre il nemico lo tiene in alto, poco prima che il dottor Gelo tra l'altro sferri un colpo quasi letale perforando il torso del ragazzo. Non è il primo disegno di Dragon Ball Z di Ruto830, che già ha raffigurato altre scene del popolare anime in questo modo.

Dragon Ball Z è la seconda parte dell'anime di Dragon Ball, divisa principalmente in quattro saghe che mettono a confronto Goku e alcuni degli antagonisti più potenti mai presentati. Molti di questi hanno dato vita a scontri particolarmente epici, alcuni anche ripresi da statuette come quella di Goku e Vegeta.