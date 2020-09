Yashahime: ecco alcune novità legate ai personaggi del sequel di Inuyasha

Abbiamo scoperto quale sarà l'ending theme di Yashahime, adesso vi segnaliamo le ultime novità riguardo il cast di doppiatori che metterà in scena le attese avventure dei protagonisti del sequel di Inuyasha.

Manca ormai pochissimo al debutto della prima stagione di Yashahime: l'opera infatti sarà trasmessa il prossimo 3 ottobre e ci permetterà di riscoprire il mondo nato da un'idea di Rumiko Takahashi. Ad accompagnare Moroha nel suo viaggio troveremo anche Setsuna e Towa, invece nelle scorse ore è stato rivelato che Ryohei Kimura farà parte dei doppiatori dello show, nella parte di Kohaku, il fratello di Sango. Non solo: oltre a lui è stato annunciato che Takehiro Urao, famoso per aver interpretato Sekiei nelle puntate di "Boruto", sarà la voce di Hisui, figlio di Sango e Miroku, mentre Ai Fairouz avrà la parte di una new entry nell'anime, il demone Takechiyo.

Se cercate alcune indiscrezioni sulla trama dell'anime, vi segnaliamo che su internet sono già presenti alcuni spoiler di Yashahime, che ci permettono di scoprire qualche dettaglio in più sulla storia delle figlie di Inuyasha e Kagome e di Sesshomaru. Chiudiamo la notizia con il trailer inedito dedicato a Yashahime, anime sequel dell'opera principale di Rumiko Takahashi composta da 67 volumi e pubblicata dal 2001 al 2009.