Yashahime: Annunciata ufficialmente la seconda stagione del sequel di Inuyasha

Un leak di Yashahime aveva già rivelato la decisione di produrre una seconda stagione dell'anime, adesso è arrivata la conferma di Sunrise, che ha condiviso una prima immagine dedicata al sequel di Inuyasha.

In calce alla notizia trovate l'immagine incentrata su Towa Higurashi, figlia di Sesshomaru e Rine e al centro delle vicende dell'opera animata dallo studio Sunrise, che ha fatto sapere ai numerosi fan di essere al lavoro su un sequel che sarà pubblicato con il titolo Yashahime: Princess Half-Demon Part 2. Sembra quindi che l'anime sia riuscito a riscuotere il successo sperato, tanto che lo studio ha scelto di iniziare immediatamente i lavori sulle prossime puntate inedite.

Per chi non ha ancora visto la prima stagione, Yashahime è ambientata 8 anni dopo la conclusione di Inuyasha, mostrandoci le vicende di Towa, Setsuna e Moroha, in viaggio per cercare di far recuperare la memoria di Setsuna, cacciatrice di demoni insieme a Kohaku. La prima parte è composta da 24 episodi, mentre per ora non conosciamo ancora il numero di puntate della seconda stagione o la sua data di uscita. Dopo gli eventi dell'episodio 23 di Yashahime: Princess Half-Demon, siamo sicuri che in molti sono ansiosi di scoprire come continueranno le avventure delle tre protagoniste.